Presentazione in Comune Recanatese al via il progetto Ci sono due nuove partnership

Da sport.quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato presentato in Comune un nuovo progetto che coinvolge due partnership. Si tratta di un'iniziativa che mira a unire diverse realtà locali, in un contesto spesso caratterizzato da campanilismo e attenzione ai propri interessi. La presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sugli obiettivi del progetto. La collaborazione tra le realtà coinvolte rappresenta un tentativo di superare le divisioni tradizionali nella comunità.

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In un contesto come quello "nostrano" spesso dominato dalla cura del proprio orticello e dai campanilismi, un progetto che unisce varie forze è destinato a fare notizia. La Recanatese ha presentato, nella sede istituzionale per eccellenza ossia l’Aula Magna del Municipio, due nuove partnership. Una collaborazione di cui spesso si era parlato ma, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non si era mai riusciti a concretizzare. Dal primo luglio, data che segna l’inizio della nuova stagione, entreranno in Società un rappresentante dell’Helvia Recina Calcio a 5 ed un altro del Csi Recanati e forse le novità non finiranno qui. "Un foglio bianco... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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