premiati gli atleti reduci dalla finale nazionale degli special olympics

Due eventi si sono svolti nella sala consiliare per premiare gli atleti che hanno partecipato alla finale nazionale degli Special Olympics. Sono stati consegnati riconoscimenti a chi ha preso parte alla competizione, evidenziando i risultati conseguiti. La cerimonia ha coinvolto atleti, famiglie e rappresentanti delle associazioni sportive locali. Non sono stati comunicati dettagli sui premi specifici o sui nomi degli atleti premiati.

Due celebrazioni dedicate allo sport cittadino e ai suoi protagonisti. Nella sala consiliare del Broletto l’amministrazione comunale ha consegnato riconoscimenti agli atleti dell’associazione Soffio del Drago, reduci dai Mondiali di Qwan Ki Do disputati a Bucarest, e agli sportivi della No Limits tornati dai Giochi Nazionali Special Olympics di Lignano Sabbiadoro. Mercoledì pomeriggio sono stati premiati gli undici atleti lodigiani che hanno preso parte alla manifestazione di arti marziali vietnamite svolta in Romania. Coinvolti oltre 2mila tra combattenti, tecnici, arbitri e delegati provenienti da 21 Paesi e quattro continenti. Ieri, invece, è stato il turno della delegazione No Limits, composta da 58 persone (46 atleti con e senza disabilità e 12 tecnici). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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