Oggi pomeriggio, un giovane operaio di 21 anni è rimasto gravemente ustionato mentre lavorava in un impianto industriale. L’incidente si è verificato intorno alle 14, durante le operazioni di funzionamento di un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell’accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Reggio Emilia, 23 aprile 2026 - Un giovane operaio di 21 anni è rimasto gravemente ustionato intorno alle 14.30 mentre stava lavorando nello stabilimento della Pregel, in via Comparoni, a Gavasseto. Per ragioni al vaglio degli investigatori una fiammata sarebbe partita da un macchinario dell'azienda di preparati per gelato: le fiamme avrebbero colpito il 21enne al volto, al torace e alle braccia. Subito dopo l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato l'operaio in elicottero all' ospedale Maggiore di Parma, dove ora si trova nel reparto di Rianimazione. Sono in corso indagini per chiarire i contorni dell'infortunio sul lavoro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiammata da un macchinario alla Pregel: ustionato operaio di 21 anni

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