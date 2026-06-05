polemiche dopo violento temporale interviene agnelli

Dopo un temporale intenso che ha colpito la zona, il commissario provinciale della Lega ha rilasciato una dichiarazione riguardo alle polemiche sollevate in seguito all’evento. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle critiche o sui danni causati dal temporale. La comunicazione si concentra sulla posizione dell’esponente politico, senza indicare azioni concrete o risposte specifiche alle segnalazioni ricevute.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Dichiarazione del commissario provinciale Lega Mario Agnelli su polemiche dopo violento temporale. “ Una pioggia eccezionale non può certo costituire un argomento da imputare a un competitor in una campagna elettorale”. Così il commissario provinciale della Lega Mario Agnelli sui post diffusi dal centrosinistra dopo il violento acquazzone abbattutosi su Arezzo martedì sera che ha provocato allagamenti sia in centro sia all’ospedale San Donato. “In campagna elettorale è quasi tutto lecito o consentito – scrive Agnelli - certo è che commentare o speculare sulla notizia del giorno come possono essere stati eventi metereologici straordinari denota la mancanza di contenuti che possono davvero far breccia sui cittadini che oramai non hanno più le patate sugli occhi e il cotone sugli orecchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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