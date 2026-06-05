Pisilli dal ritiro azzurro blinda il futuro | Legame speciale con la Roma non capisco perché dovrei lasciarla

Niccolò Pisilli, centrocampista della nazionale, ha dichiarato di avere un legame speciale con la Roma e ha affermato di non comprendere perché dovrebbe lasciare il club. La sua presenza al ritiro di Coverciano è stata seguita alla vittoria amichevole contro il Lussemburgo, con una conferenza stampa dedicata alle sue considerazioni sul futuro. Pisilli non ha espresso intenzioni di trasferimento e ha sottolineato il suo attaccamento alla squadra di appartenenza.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il centrocampista allontana le sirene di mercato, analizza le similitudini tra Baldini e Gasperini e frena sui voli pindarici per l'anno del Centenario Dopo il convincente successo ottenuto nell’incontro amichevole contro il Lussemburgo, il ritiro di Coverciano ha aperto le porte alla conferenza stampa di Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma, autore di una seconda parte di stagione straordinaria all’ombra del Colosseo, ha fatto il punto sul momento delle Nazionali azzurre, analizzando il proprio percorso di crescita sotto la guida di Gian Piero Gasperini e proiettandosi verso gli impegni futuri con la maglia dell’Italia e del club capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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