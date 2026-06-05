Pietrasanta sport e arte si incontrano | arriva Sportcity cult

A Pietrasanta, si svolge Sportcity Cult, un evento dedicato all'incontro tra sport e arte. Durante la manifestazione, si discute di come lo sport possa diventare un laboratorio sociale in una città nota per l’arte. Sono previsti interventi su come le attività sportive possano influenzare la vita urbana e sulla relazione tra sport e valori costituzionali. La giornata include anche un dibattito tra esperti su questi temi.

Come può lo sport trasformare una città d'arte in laboratorio sociale?. Chi sono i protagonisti del dibattito tra sport e Costituzione?. Quali attività pratiche si svolgeranno sulle spiagge di Marina di Pietrasanta?. Cosa farà Giancarlo Fisichella per chiudere ufficialmente l'evento sabato sera?.? In Breve Laboratorio sociale gratuito presso Nimbus Surfing Club il 5 giugno mattina. Dibattito giuridico sulla Costituzione alla Green House della Versiliana dalle 9:15. Incontro in piazza Duomo con Dario Vergassola e Fausto Brizzi alle 18:00. Giancarlo Fisichella chiude l'evento come dj sabato sera fino a mezzanotte. Pietrasanta ospita Sportcity cult il 5 e 6 giugno: un incontro tra arte e benessere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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