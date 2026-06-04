Nel fine settimana del 5 e 6 giugno, a Pietrasanta si svolge “Sportcity cult”, un evento che trasforma piazze, teatri e spazi pubblici in punti di incontro dedicati a sport, arte e cultura. Il presidente dell’organizzazione ha dichiarato che l’obiettivo è coinvolgere le persone e sensibilizzarle su temi legati al benessere e alla partecipazione collettiva. L’evento si svolge in diverse location della zona.

Nato per trasformare piazze, teatri e territori in luoghi di incontro tra benessere, arte e partecipazione, “ Sportcity cult ” arriva anche in Versilia. Il 5 e il 6 giugno va in scena la prima edizione del format pensato da Fondazione Sportcity in collaborazione con il Comune di Pietrasanta. L’evento avrà anche ospiti d’eccezione del mondo dell’arte, della cultura e dello sport. “Il nostro obiettivo è ‘ sportivizzare ‘ le città, ma ci siamo resi conto che per farlo occorre parlare anche alle coscienze: è qui che arte e sport si incontrano”. Così Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity, presenta l’evento al Fatto Quotidiano. “Sport significa educazione e formazione ma anche cultura – prosegue -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Weekend di cultura e sport a Pietrasanta: il 5-6 giugno c’è “Sportcity cult”. Il presidente: “Un modo per parlare alle coscienze di tutti”

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