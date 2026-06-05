La nostra anteprima di Piccolo Miracolo svela l’inizio delle riprese della nuova commedia sentimentale diretta da Guido Chiesa, che vede per la prima volta protagonisti l’inedita coppia formata da Marco D’Amore e Greta Scarano. Il film si ispira liberamente ispirato a un’apprezzata opera letteraria contemporanea. La pellicola farà il suo debutto ufficiale esclusivamente nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 25 giugno, distribuita da 01 Distribution, in collaborazione con Rai Cinema. La sinossi ufficiale segue le vicende di Davide Lancia (interpretato da Marco D’Amore), un ricco quarantenne dai gusti estremamente raffinati che deve la sua fortuna economica al padre, uno dei costruttori edili più potenti e spregiudicati della capitale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Piccolo Miracolo: al via le riprese del nuovo film con Marco D’Amore e Greta Scarano

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Temi più discussi: 72° Taormina Film Festival, in concorso Piccolo Miracolo e altri film italiani; Paolo Santo ha fatto un piccolo miracolo; Resto al Sud 2.0, un piccolo miracolo nel deserto delle politiche meridionali: 2.200 giovani scommettono sul Sud; Piccolo Miracolo di Guido Chiesa alla 72° Edizione del Taormina Film Festival.

speriamo di trovare qualcuno all'estero a cui rifilare Ndour, per Fabbian serve un miracolo Attacco: via tutti con precedenza assoluta all'immondo Gudmundsson. Temo che Piccoli andrà tenuto a meno di qualche artificio italico tipo scambio di cartellini con altr x.com

Un Piccolo Miracolo reddit

Piccolo Miracolo di Guido Chiesa in concorso al Taormina Film Festival 2026, dal 25 giugno al cinemaScopri il film Piccolo Miracolo di Guido Chiesa, in concorso al Taormina Film Festival 2026 e al cinema dal 25 giugno. cinefilos.it

Piccolo Miracolo: concluse le riprese del film di Guido Chiesa con Marco D'Amore e Greta ScaranoÈ finita la lavorazione di Piccolo Miracolo, che nasce da un'idea di Edoardo Leo e Nicoletta Micheli ed è diretto da Guido Chiesa. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano e il film sarà ... comingsoon.it