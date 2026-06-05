Il capitano del Monza ha deciso di restare in squadra nonostante le difficoltà, contribuendo al ritorno in Serie A. Era stato avvicinato da altri club, ma ha scelto di continuare con il Monza. La sua presenza è stata determinante nel percorso della squadra verso la promozione. La società aveva offerto diverse opportunità di trasferimento, ma lui ha preferito rimanere e sostenere il progetto. La decisione è stata comunicata pubblicamente attraverso dichiarazioni rilasciate dai suoi rappresentanti.

Lui è rimasto consapevolmente. Non solo con i piedi, soprattutto con la testa. Matteo Pessina a Monza è rimasto per compiere l’inversione a U e supportare il progetto dell’immediato ritorno in Serie A. Monzese totale, nel momento della retrocessione di un anno fa e al centro della promozione della stagione appena finita. "Sarebbe stato troppo semplice abbandonare quando le cose andavano male". Primo pensiero, capitano? "Il primo pensiero è che ce la siamo meritata questa promozione. Perché il percorso che abbiamo fatto è stato di altissimo livello. A qualcuno forse è rimasta negli occhi solo la finale di ritorno contro il Catanzaro. È stata la nostra partita più brutta della stagione, vero, ma ci sta quando affronti una squadra che gioca bene e che dopo lo 0-2 in casa ha meno da perdere di te. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Pessina: "Sarebbe stato troppo semplice abbandonare il Monza quando le cose andavano male"

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