Pellegrino ha vinto il secondo set contro lo spagnolo nei quarti di finale, riuscendo a recuperare da una situazione svantaggiosa. Nei momenti decisivi, ha preso il controllo del gioco e ha ottenuto punti fondamentali. Il giovane talento che sfiderà l’azzurro nei quarti non è stato ancora annunciato ufficialmente. La partita si è conclusa con la vittoria di Pellegrino, che ha superato lo spagnolo in tre set.

Come ha fatto Pellegrino a ribaltare il secondo set?. Chi è il giovane talento che sfiderà l'azzurro nei quarti?. Perché la difesa dei 125 punti è cruciale per Pellegrino?. Quali ostacoli spagnoli attendono il vincitore del derby italiano?.? In Breve Pellegrino ha battuto Kasnikowski con 4-6 7-6 6-1 martedì scorso.. L'azzurro deve difendere 125 punti maturati l'anno scorso a Perugia.. Venerdì 5 giugno Pellegrino affronterà il giovane Pierluigi Basile nei quarti.. Basile ha eliminato i connazionali Travaglia e Forti nel torneo.. Andrea Pellegrino vince la battaglia contro Carballes Baena e accede ai quarti a Perugia. Il tennista biscegliese Andrea Pellegrino ha superato lo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 4-6 7-5 6-3, assicurandosi il posto nei quarti di finale del torneo di Perugia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, Pellegrino rimonta e abbatte lo spagnolo ai quarti

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