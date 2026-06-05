Oggi a Perugia ha preso il via l’undicesima edizione di “Perugia 1416”. L’evento, che si svolge fino a domenica, anima l’acropoli con sfide tra i rioni, rievocazioni storiche, incontri e spettacoli. La manifestazione celebra la storia locale e coinvolge i partecipanti in attività che ricostruiscono il passato della città. Le iniziative si svolgono in diverse zone dell’area antica, creando un’atmosfera di festa e di immersione storica.

Ci siamo, da oggi prende il via il nuovo viaggio nella storia di “Perugia 1416“ che apre la sua undicesima edizione e fino a domenica anima a festa l’acropoli con sfide, rievocazioni, incontri e spettacoli. Il taglio del nastro ufficiale si tiene a mezzogiorno: in piazza della Repubblica si apre la mostra mercato “Contrada degli Antichi Mestieri” e in contemporanea al Centro Espositivo Alessi in via Mazzini la mostra dei “10+1” Palii, risultato del concorso che ha coinvolto gli studenti dell’Accademia di Belle Arti “Vannucci“. Sarà anche allestita la postazione del videogioco “Ludus Perusinus“ ambientato nella Sassaiola perugina: un’esperienza immersiva tra strategia, tradizioni e storia con la possibilità di assistere a dimostrazioni, provare il gioco e scoprire un nuovo modo di vivere il Medioevo perugino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia 1416, così rivive la storia . Debuttano le sfide teatrali tra i rioni

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