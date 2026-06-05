Le tensioni tra il Movimento 5 Stelle e il blog di Beppe Grillo sono emerse pubblicamente, con discussioni accese su temi come le energie rinnovabili e il nucleare. Le divergenze si sono manifestate attraverso dichiarazioni e scambi di opinioni sui social e sui mezzi di comunicazione. La disputa ha coinvolto membri del partito e rappresentanti del blog, evidenziando una frattura interna sulla strategia energetica.

Altro che campo largo. Sul fronte energetico la sinistra riesce nell’impresa di litigare perfino con sé stessa. L’ultimo cortocircuito arriva dalla Sardegna, dove il blog di Beppe Grillo ha messo nel mirino Alessandra Todde, governatrice dell’isola ed ex punta di diamante del Movimento 5 Stelle. A sorprendere è che l’attacco non arriva dal centrodestra o dal governo Meloni, ma direttamente dal blog del fondatore del Movimento, che accusa la giunta sarda di aver praticamente bloccato lo sviluppo delle energie rinnovabili nell’isola. A firmare l’affondo è Marco Bella, ex deputato grillino e docente universitario, che accusa la Regione Sardegna di ostacolare proprio quelle energie rinnovabili che la sinistra dice di voler difendere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pentastellati a pezzi: volano gli stracci tra Todde e il blog di Grillo su rinnovabili e nucleare

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