Come cambierà l'importo mensile per le 3.800 pensionate coinvolte?. Quale meccanismo ISTAT verrà reintrodotto per contrastare il carovita?. Chi ha presentato il disegno di legge per la rivalutazione?. Perché l'attuale assenza di adeguamento sta riducendo i risparmi?.? In Breve Beneficiarie circa 3.800 tra Trentino e Alto Adige con assegni da 520 a 625 euro.. Meccanismo di indicizzazione ISTAT rimosso durante il corso del 2024.. Proposta presentata dai consiglieri regionali Coppola, Foppa, Rohrer e Oberkofler.. Obiettivo protezione economica per il lavoro domestico e di cura nel territorio.. Trentino e Alto Adige: proposta per ripristinare l’adeguamento all’inflazione delle pensioni delle casalinghe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Pensioni casalinghe: proposta per restituire il potere d’acquisto

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