Pensione a Cipro come funziona la flat tax al 5% sopra la franchigia di 3.420 euro

A Cipro, i pensionati possono beneficiare di una flat tax al 5% sui redditi oltre una franchigia di 3.420 euro. La tassa si applica ai redditi pensionistici provenienti da fonti estere, con un limite massimo di tassazione del 5%. La franchigia permette di escludere dal calcolo una parte del reddito, rendendo più favorevole il regime fiscale per chi riceve pensioni di importo contenuto. La normativa è stata introdotta per attrarre pensionati stranieri e favorire la residenza fiscale sull’isola.

Il panorama della previdenza internazionale sta vivendo una fase di profondo mutamento. Se fino a pochi anni fa il Portogallo rappresentava la meta d’elezione per migliaia di italiani, il recente cambio di rotta di Lisbona (che ha eliminato l’esenzione totale per i nuovi residenti) ha rimescolato le carte. In questo contesto, una pensione a Cipro non è più solo un’alternativa esotica, ma si è consolidata come la scelta tecnicamente più solida e vantaggiosa per chi desidera ottimizzare il proprio reddito da quiescenza. Cerchiamo di capire perché l’Isola di Afrodite sia diventata la regina del risparmio fiscale, analizzando meccanismi tecnici, requisiti legali e vantaggi collaterali che spesso sfuggono a una prima analisi superficiale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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