Partoanalgesia | Una battaglia iniziata nel 2019 che oggi restituisce un diritto alle donne

L’attivazione della partoanalgesia all’ospedale Perrino di Brindisi rappresenta un risultato raggiunto dopo un percorso iniziato nel 2019. Livia Antonucci, esponente di Forza Italia, ha commentato l’evento definendolo una vittoria di cui si sente orgogliosa. La misura permette alle donne di usufruire di un servizio di analgesia durante il parto, rispondendo a una richiesta di lunga data. La decisione è stata accolta come un passo avanti nel settore sanitario locale.

BRINDISI – «Una battaglia vinta di cui andiamo fieri». Con queste parole Livia Antonucci commenta l’attivazione della partoanalgesia all’ospedale Perrino di Brindisi, un traguardo che, secondo l’esponente di Forza Italia, rappresenta il risultato di un lungo percorso avviato nel 2019 per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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