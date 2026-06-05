"Pensa a quando hai perso la verginità. Avevi comunque perso ma sei stata felice lo stesso. Noi siamo messi uguale a te. Contenta tu, contenti noi". Un commento tale da far scoppiare il caos quello del sindaco di Filottrano Luca Paolorossi a un commento Facebook di Helena Pieroni, candidata della lista Altra Macerata a sostegno di Gianluca Tittarelli del centrosinistra. La donna aveva fatto notare, in un commento, che "in termini di voti effettivi, dal 2020 avete perso più di 2000 voti. Contenti voi". Paolorossi ha poi rincarato la dose. "Il suo commento dimostra già da solo il suo squallore", aveva replicato l’esponente di Altra Macerata.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parole sessiste contro una candidata del centrosinistra: bufera su Paolorossi

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