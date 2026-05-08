Servirebbe l’accendino per darvi fuoco Parole inaccettabili contro una nostra candidata

Questa mattina, in piazza del Popolo, si è verificato un episodio che ha suscitato grande sdegno. Durante un comizio, una persona ha rivolto alla nostra candidata parole offensive e minacciose, tra cui una frase che ha lasciato tutti senza parole. La scena è stata immediatamente segnalata alle forze dell'ordine, che stanno procedendo con le verifiche del caso. La vicenda ha acceso il dibattito sulla sicurezza durante gli eventi pubblici.

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Questa mattina in piazza del Popolo si è verificato un episodio che desta profonda amarezza. Durante il nostro banchetto politico, un giovanissimo manifestante si è accostato a una nostra candidata, anch’essa giovane, e mostrandole un accendino le ha rivolto parole inaccettabili: “A voi servirebbe l’accendino per darvi fuoco”. Questo l’incipit della nota di denuncia pubblica firmato da Andrea Liverani (foto), candidato consigliere a sostegno di Gabriele Padovani, riguardo ad un episodio che si è consumato ieri mattina nella centralissima piazza della Libertà a Faenza. Tra le 8.30 e le 9 in quegli spazi si stava svolgendo la manifestazione contro la riforma della scuola organizzata dal collettivo studentesco Osa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "“Servirebbe l’accendino per darvi fuoco”. Parole inaccettabili contro una nostra candidata" Notizie correlate Patrizia Mirigliani contro Ditonellapiaga: “Parole inaccettabili”Patrizia Mirigliani, ospite a La Volta Buona, ha continuato a mantenere il punto contro Ditonellapiaga sull'album Miss Italia Continua il litigio tra... “Devo darvi una brutta notizia”. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi entra nella casa e lascia tutti senza parole: annuncio shockLa serata televisiva si è aperta con un colpo di scena degno delle migliori produzioni di prima serata, trasportando immediatamente il pubblico nel... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Servirebbe l’accendino per darvi fuoco. Parole inaccettabili contro una nostra candidata; Liverani denuncia: Aggredita una nostra candidata durante un banchetto; Pordenone, casa satura di gas e accendino in mano: la trattativa dei carabinieri che ha evitato l'esplosione. Servirebbe l’accendino per darvi fuoco. Parole inaccettabili contro una nostra candidataQuesta mattina in piazza del Popolo si è verificato un episodio che desta profonda amarezza. Durante il nostro banchetto politico, un giovanissimo manifestante si è accostato a una nostra candidata, ... ilrestodelcarlino.it Buongiorno, mi servirebbe un chiarimento!Quest’anno farò assegnazione provvisoria perché non ho potuto fare mobilità visto che ho il vincolo triennale. Ma posso farla solo sulla mia cdc, ossia ADEE o anche su EEEE Un altro dubbio. Se tutto va bene, io fir facebook