Parma record di turisti nel ponte del 2 giugno

Durante il ponte del 2 giugno, Parma ha registrato un aumento di visitatori nei principali attrattori culturali, con un totale di 6.000 ingressi. La città ha visto un incremento rispetto agli anni precedenti, attirando un numero record di turisti. La crescita è stata segnalata in musei, monumenti storici e altre strutture culturali, che hanno registrato un afflusso di visitatori superiore alla media. Nessun dettaglio è stato fornito sui dati specifici di ogni singola attrazione.

Parma e la sua cultura protagonisti con un boom di turisti nel ponte del 2 giugno. I principali attrattori culturali hanno registrato complessivamente 6.968 visitatori tra il 30 maggio e il 2 giugno. Secondo i dati di Visit Emilia, il Complesso della Pilotta ha accolto 3.428 visitatori, il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Borgotaro: Tenta di gettarsi dal ponte per due volte Salvato dai carabinieri

Notizie e thread social correlati

Modena spopola fra i turisti del ponte del 1 Maggio, record di visite in cittàDurante il ponte del Primo Maggio, Modena ha registrato un notevole afflusso di visitatori, con un aumento significativo di presenze rispetto alle...

Ponte del 2 giugno: l’Italia attende 10 milioni di turisti in viaggioDurante il ponte del 2 giugno, si prevede l’arrivo di circa 10 milioni di turisti in Italia.

Temi più discussi: Nuovi picchi di calore record a fine maggio: 38,2 C° a Moncalieri, 36,4 C° a Parma; Panama registra un aumento record del turismo, +17%; Nuovo terminal, nuova rotta: l’aeroporto dello Stretto inaugura il volo Reggio Calabria–Parma; Le ferite del turismo termale vanno curate.

Cresce la spesa del turismo culturale. Modena, Parma, Verona e altre medie città vogliono fare reteAl Forum città d’arte di Economia Pulita il confronto tra cinque sindaci, imprese ed esperti sul futuro del turismo culturale italiano, che ... huffingtonpost.it

Per risolvere il problema della siccità, via i turisti da ParmaTuristi a Parma d’estate? Ma sono pazzi? Non sanno che nella città dei buoni salumi il clima è cattivissimo? Dichiarando lo stato di emergenza, il governo ha addebitato la crisi idrica che ha colpito ... ilfoglio.it