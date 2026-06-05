Il 31 maggio si è svolta l’11ª edizione della corsa di Sant’Alberto a Pietramontecorvino, una gara di circa 13 km. Tra i partecipanti, il vincitore è stato un atleta della Manfredonia Corre. La competizione si è tenuta nella piccola cittadina e ha visto la partecipazione di numerosi corridori provenienti da diverse località.

Lo scorso 31 Maggio nella piccola cittadina di’ Pietramontecorvino (FG) è andata in scena l’11^ Edizione della corsa di Sant’Alberto, una gara podistica di circa 13 km. Percorso molto impegnativo che ha visto la partecipazione di oltre 200 appassionati podisti. Ai nastri di partenza atleti di ogni categoria ed età, provenienti anche da fuori regione, hanno colorato le vie del centro e della paesaggistica campagna del sub appennino dauno! A tagliare il traguardo come primo assoluto il sipontino Paolo Vergura, alla sua prima e meritatissima vittoria assoluta, tesserato con l’ASD Manfredonia Corre. Patito col gruppo di testa, ha saputo attendere e nascondersi trai primi contendenti per poi iniziare a portare il ritmo non più sostenibile per altri avversari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paolo Vergura della Manfredonia Corre vince la corsa di Sant’Alberto a Pietramontecorvino

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