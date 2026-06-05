Il Massa ha vinto contro l’Audax in una partita di pallacanestro. I giocatori sono entrati in campo con maggiore concentrazione rispetto alla gara precedente, migliorando la precisione e la fiducia nelle proprie capacità. La squadra ha mostrato un approccio più compatto e deciso, portando a casa il risultato. Il coach ha commentato che alcuni aspetti tecnici sono stati sistemati e che i giocatori hanno giocato con più consapevolezza.

"Abbiamo messo a posto alcune cose che non avevano funzionato in gara 1 e i ragazzi hanno giocato con più concentrazione e maggiore consapevolezza nelle proprie potenzialità perché quando c’è da giocare a pallacanestro, giochiamo a pallacanestro". E’ soddisfatto Marco Pedrini (nella foto), l’allenatore della Pallacanestro Massa che, vincendo gara 2 del secondo turno dei play off della divisione regionale 3 di basket, in casa dell’ Audax (51-66) ha recuperato una situazione critica in cui la squadra si era cacciata dopo la sconfitta interna di gara 1 (64-70) e ha rimesso la barca pari, rimandando ogni decisione alla bella di gara 3 di domenica prossima (palaOliveti, ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pallacanestro. Il Massa batte l’Audax. Soddisfatto Pedrini: "Bersaglio più vicino»

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