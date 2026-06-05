Palermo la Zisa ospita il nuovo libro di Roberto Puglisi
A Palermo, nella Zisa, si terrà la presentazione del nuovo libro di Roberto Puglisi. Durante l'evento, Gravano, Pupella e Feo interverranno per leggere e commentare alcuni passaggi del testo. La discussione sarà aperta al pubblico e si svolgerà in forma di dialogo tra gli autori e gli ospiti presenti. La presentazione si concentrerà sulla lettura e sull'interpretazione del libro, senza ulteriori interventi o commenti esterni.
❓ Domande chiave Chi accompagnerà Roberto Puglisi sul palco durante la presentazione? Come interverranno Gravano, Pupella e Feo per dare voce al libro? Perché i Cantieri della Zisa sono stati scelti come sede dell'evento? Cosa renderà questa serata un'esperienza collettiva oltre la semplice lettura? 📌 In Breve Incontro previsto per le ore 19.30 presso i Cantieri culturali della Zisa Turrisi accompagnerà l'autore durante il dialogo sul palco Letture a cura di Gravano, Pupella e Feo 🔗 Leggi su Ameve.eu
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