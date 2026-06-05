palermo la zisa ospita il nuovo libro di roberto puglisi

Notizia in breve

A Palermo, nella Zisa, si terrà la presentazione del nuovo libro di Roberto Puglisi. Durante l'evento, Gravano, Pupella e Feo interverranno per leggere e commentare alcuni passaggi del testo. La discussione sarà aperta al pubblico e si svolgerà in forma di dialogo tra gli autori e gli ospiti presenti. La presentazione si concentrerà sulla lettura e sull'interpretazione del libro, senza ulteriori interventi o commenti esterni.