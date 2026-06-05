Il padel sta diventando uno degli sport più praticati in Italia, sia a livello amatoriale che agonistico. La crescente popolarità ha portato a un aumento di giocatori e partite, ma anche di infortuni legati all’attività. Per ridurre i rischi, si consiglia di seguire adeguate procedure di riscaldamento e di utilizzare attrezzature corrette. Non sono stati segnalati incidenti specifici, ma si evidenzia la necessità di attenzione alla prevenzione degli infortuni.

Il padel continua a conquistare sempre più appassionati in Italia, diventando uno degli sport più praticati sia a livello amatoriale, sia agonistico. Uno sport dinamico e coinvolgente che migliora resistenza, coordinazione ed equilibrio, ma che può anche esporre a sovraccarichi muscolari, infiammazioni e traumi articolari. Per questo l'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Gruppo San Donato, punto di riferimento nazionale per la medicina dello sport e la traumatologia sportiva, mette a disposizione percorsi dedicati ai giocatori di padel, pensati per accompagnare atleti e amatori dalla prevenzione al recupero post-infortunio, fino al ritorno in campo in sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Padel e salute dello sportivo: come evitare gli infortuni

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