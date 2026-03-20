Ucraina Ue sostiene Zelensky ma i russi avanzano ancora

L'Ucraina annuncia che l'Unione Europea supporta il presidente Zelensky, mentre le truppe russe continuano a avanzare sui territori controllati. Le trattative di pace sono ferme e Kiev attribuisce la mancanza di avanzamenti alla guerra in Iran, che avrebbe distolto l'attenzione americana. La situazione rimane tesa, con i combattimenti ancora in corso nella regione.

Trattative arenate per una possibile pace in Ucraina. È la constatazione di Kiev, che imputa alla guerra in Iran la disattenzione americana. In realtà però Mosca e Washington continuano a parlarsi. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Ue sostiene Zelensky ma i russi avanzano ancora Articoli correlati Leggi anche: Ucraina, Zelensky atteso a Londra. Ancora droni russi e morti Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Sì compromessi con Usa, ma no ultimatum russi” Ucraina, Ue sostiene Zelensky ma i russi avanzano ancora Contenuti e approfondimenti su Ucraina Ue sostiene Zelensky ma i russi... Temi più discussi: Adesione dell’Ucraina nell’Unione Europea: a che punto siamo; Estremi rimedi I quattro piani di Bruxelles per finanziare l’Ucraina, nonostante il veto di Orbán; Zelensky: riaprire Druzhba è come revocare sanzioni su petrolio russo; Orbán continua a bloccare il prestito all'Ucraina, ma l'UE insiste: Prima tranche entro l'inizio di aprile. >ANSA-FOCUS/ Stallo sul prestito Ue. Zelensky, 'così non pago i soldati'A Bruxelles viene descritta come una situazione senza precedenti. Ovvero un leader che prima dice una cosa, nelle auliche stanze del Consiglio Europeo, e poi ne fa strame, essenzialmente per calcoli ... ansa.it L'Ucraina accetta l'ispezione dell'Ue all'oleodotto Druzhba e annuncia: Sarà riparato entro un mese e mezzoAntonio Costa, Volodymyr Zelenskyy e Ursula von der Leyen. msn.com Qualche anno fa, tra Russia e Ucraina, alcuni distributori di carburante lanciarono una promozione destinata a far parlare: benzina gratis per chi si fosse presentato in bikini. L’obiettivo era attirare clienti e generare visibilità, puntando su un’idea provocatoria e - facebook.com facebook Ucraina, De Wever traccia una possibile nuova via per l'Ue x.com