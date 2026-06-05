Ostaggio | mostra fotografica sulle donne palestinesi rinchiuse nelle carceri israeliane
A Salerno si tiene una mostra fotografica dedicata alle donne palestinesi rinchiuse nelle carceri israeliane. L’esposizione si inserisce in un contesto di tensione nella regione, dove a Gaza si prosegue con operazioni militari contro il popolo palestinese e in Cisjordania aumentano le attività di occupazione, colonizzazione e repressione. L’iniziativa è promossa da ART, che da anni lavora nel campo dell’informazione, denuncia e solidarietà.
Mentre a Gaza prosegue il genocidio del popolo palestinese e in Cisgiordania si intensificano occupazione, colonizzazione e repressione, continua anche a Salerno il lavoro di informazione, denuncia e solidarietà costruito in questi anni dall’impegno di ART.TRE e delle realtà che ne condividono il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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