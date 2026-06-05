Ostaggio | mostra fotografica sulle donne palestinesi rinchiuse nelle carceri israeliane

Notizia in breve

A Salerno si tiene una mostra fotografica dedicata alle donne palestinesi rinchiuse nelle carceri israeliane. L’esposizione si inserisce in un contesto di tensione nella regione, dove a Gaza si prosegue con operazioni militari contro il popolo palestinese e in Cisjordania aumentano le attività di occupazione, colonizzazione e repressione. L’iniziativa è promossa da ART, che da anni lavora nel campo dell’informazione, denuncia e solidarietà.