Oro tra forni e caseifici | i migliori prodotti del Premio Roma

Tra i 340 campioni partecipanti, i prodotti premiati nel settore dell’oro tra forni e caseifici sono stati scelti per qualità e originalità. I fornai hanno ottenuto riconoscimenti utilizzando cereali minori e farine antiche, integrando queste materie prime nelle loro ricette. I premi sono stati assegnati in diverse categorie, evidenziando le tecniche di lavorazione e le caratteristiche organolettiche dei prodotti finali. La selezione ha incluso pane, formaggi e altri prodotti tradizionali, valutati da una giuria di esperti.

Quali prodotti hanno conquistato i premi tra i 340 campioni selezionati?. Come hanno vinto i fornai usando cereali minori e farine antiche?. Quali aziende laziali hanno dominato il podio dei migliori formaggi?. Perché l'uso di ingredienti funzionali sta cambiando il mercato del pane?.? In Breve 58 aziende da 12 regioni italiane hanno presentato oltre 200 prodotti da forno.. 100 aziende lattiero-casearie hanno competuto tra cui 34 realtà internazionali.. Il Lazio ha ottenuto 25 premi panificazione e 20 premi formaggi.. Focus su cereali minori come khorasan, kamut, farro monococco e spelta.. Eccellenze gastronomiche tra forni e caseifici: i vincitori del Premio Roma 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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