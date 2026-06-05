Formaggi e pani di Viterbo tra i migliori del Lazio | le aziende che hanno vinto il Premio Roma | FOTO

Alcune aziende di formaggi e pane di Viterbo hanno ricevuto il Premio Roma, riconoscimento riservato alle eccellenze dell'agroalimentare laziale. La vittoria conferma la qualità dei prodotti della Tuscia, che si distingue nel panorama regionale. Le imprese premiate sono state premiate per la loro produzione di alta qualità e tradizione. La premiazione si inserisce in un contesto di valorizzazione delle produzioni locali e del settore agroalimentare della zona.

L'agroalimentare della Tuscia si conferma tra i grandi protagonisti del panorama delle eccellenze italiane. In occasione dell'edizione 2026 dei prestigiosi concorsi “Premio Roma per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali” e “Premio Roma per i migliori formaggi”, le aziende dell'Alto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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