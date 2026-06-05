L’oro sta perdendo valore in un periodo di turbolenze di mercato. Gli investitori sembrano preferire altri asset, mentre i rendimenti dei Treasury americani sono in aumento. La debolezza dell’oro si verifica mentre il metallo non si comporta come un rifugio durante le recenti oscillazioni. La quotazione dell’oro si sta spostando in calo, suggerendo che gli investitori stanno accumulando sulla debolezza.

Perché l'oro non sta fungendo da bene rifugio durante le turbolenze?. Come influiscono i rendimenti dei Treasury americani sul prezzo del metallo?. Quali nazioni stanno guidando l'acquisto massiccio di riserve auree globali?. Quali livelli di prezzo determinano il cambio di direzione del mercato?.? In Breve Oro ha superato i Treasury USA con quota del 27% nelle riserve mondiali.. Cina e Polonia guidano l'accumulo con acquisti massicci nel primo trimestre 2026.. Supporto tecnico cruciale identificato tra 4.040 e 4.300 dollari l'oncia.. Resistenza principale situata a 4.833 dollari dopo i massimi di gennaio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro in correzione: Mps suggerisce di accumulare sulla debolezza

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