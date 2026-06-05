Roberta Bruzzone ha riferito che ora Marco può parlare. La vicenda legata al delitto di Garlasco, che vede coinvolta Chiara Poggi, resta al centro dell’attenzione pubblica. Tra nuove indiscrezioni, ricostruzioni televisive e commenti di esperti, il caso continua a essere discusso. La notizia si inserisce in un contesto di aggiornamenti frequenti sulla vicenda giudiziaria e sulla narrazione mediatica.

Il delitto di Garlasco continua a occupare il dibattito pubblico tra nuove indiscrezioni, ricostruzioni televisive e prese di posizione di esperti e protagonisti della vicenda. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’attenzione mediatica resta altissima e ogni nuovo elemento finisce inevitabilmente al centro del confronto. Nelle ultime settimane, però, il caso è stato accompagnato anche da polemiche sui social e da accuse reciproche tra chi sostiene diverse interpretazioni della vicenda. Un clima che ha spinto diversi osservatori a denunciare il rischio di processi mediatici e campagne d’odio costruite ben prima degli accertamenti giudiziari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Ora Marco può dirlo”. Garlasco, Roberta Bruzzone racconta il dramma vissuto dal fratello di Chiara Poggi

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Garlasco, Roberta Bruzzone consegna in procura gli audio con la versione alternativa del delitto

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