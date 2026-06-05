Omicidio di Salvatore Solimeno a Boscotrecase ucciso dopo la lite col vicino poi fuggito | è caccia all' uomo

Da virgilio.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato ucciso a Boscotrecase, vicino Napoli, durante una lite con un vicino. Dopo aver colpito la vittima, l’autore dell’omicidio è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e avviato la caccia all’uomo. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno analizzando le testimonianze e i reperti raccolti. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica esatta dell’alterco.

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Un uomo di 46 anni, Salvatore Solimeno, è stato ucciso a colpi di pistola a Boscotrecase, nel Napoletano. Secondo le prime indagini, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite di vicinato. Ferito gravemente, l’uomo è riuscito a rientrare in casa, per poi morire dissanguato poco dopo. Il presunto killer si era dato alla fuga per alcune ore, prima di decidere di costituirsi. Dramma a Boscotrecase, uomo in fuga L’omicidio di Salvatore Solimeno Le indagini dei carabinieri Le ricerche del presunto killer Dramma a Boscotrecase, uomo in fuga La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 5 giugno a Boscotrecase, in provincia di Napoli. L’uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco, Salvatore Solimeno, di 46 anni, era una persona già nota alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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