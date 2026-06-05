Omicidio di Salvatore Solimeno a Boscotrecase ucciso dopo la lite col vicino poi fuggito | è caccia all' uomo

Notizia in breve

Un uomo è stato ucciso a Boscotrecase, vicino Napoli, durante una lite con un vicino. Dopo aver colpito la vittima, l’autore dell’omicidio è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e avviato la caccia all’uomo. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno analizzando le testimonianze e i reperti raccolti. Non ci sono ancora dettagli sulla dinamica esatta dell’alterco.