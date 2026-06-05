Oltre duecento bambini e ragazzi alla Scalinata Virgiliana per omaggiare Lucio Battisti

Notizia in breve

A Brindisi, la Scalinata Virgiliana ha accolto oltre 200 bambini e ragazzi per l’evento “Il mio canto libero – l’Ic Santa Chiara canta Battisti”. Lo spettacolo ha visto protagonisti numerosi giovani sul palco e un pubblico coinvolto ed emozionato. La manifestazione ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto dedicato alla musica e alla figura di Lucio Battisti. La partecipazione è stata ampia e partecipata, con i presenti che hanno assistito a una esibizione collettiva.