Oltre duecento bambini e ragazzi alla Scalinata Virgiliana per omaggiare Lucio Battisti

Da brindisireport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Brindisi, la Scalinata Virgiliana ha accolto oltre 200 bambini e ragazzi per l’evento “Il mio canto libero – l’Ic Santa Chiara canta Battisti”. Lo spettacolo ha visto protagonisti numerosi giovani sul palco e un pubblico coinvolto ed emozionato. La manifestazione ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto dedicato alla musica e alla figura di Lucio Battisti. La partecipazione è stata ampia e partecipata, con i presenti che hanno assistito a una esibizione collettiva.

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BRINDISI - Una Scalinata Virgiliana gremita in ogni ordine di posto, oltre duecento tra bambini e ragazzi protagonisti sul palco e un pubblico partecipe ed emozionato: questi gli ingredienti che hanno reso speciale “Il mio canto libero – l’Ic Santa Chiara canta Battisti”, lo spettacolo conclusivo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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