Il governo ha presentato un piano che mira a limitare gli effetti dei referendum sul nucleare e sull’acqua, nonostante le consultazioni popolari siano già state concluse. Le tariffe per l’acqua sono aumentate del 90% in questo periodo, anche se i referendum avevano deciso diversamente. La questione riguarda le modalità con cui il governo intende gestire le decisioni popolari e le variazioni tariffarie nel settore idrico.

Come può il governo ignorare due votazioni popolari già concluse?. Perché le tariffe idriche sono aumentate del 90% nonostante il referendum?. Quali meccanismi tecnici usano le istituzioni per neutralizzare il voto?. Chi risponderà del mancato rispetto dei mandati referendari in Europa?.? In Breve Tariffe idriche aumentate del 90% tra il 2011 e il 2019 contro inflazione al 15%. Rosatellum 2017 ha ridotto la quota maggioritaria al 36% rispetto al Mattarellum. Rimborsi elettorali sostituiti dal finanziamento pubblico dopo il referendum del 1993. Ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo presentato nel 2025 per l'acqua. Il governo punta al ritorno del nucleare ignorando i due referendum già espressi dagli italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nucleare e acqua: il piano del governo contro i referendum

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