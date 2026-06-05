Nozze d’oro per Giuseppe e Franca | 50 anni di amore e famiglia

Giuseppe e Franca hanno celebrato le loro nozze d’oro con una cerimonia in famiglia, alla quale hanno partecipato figli, nipoti e amici stretti. La coppia, unita da cinquant’anni di convivenza, ha condiviso momenti di festa e ricordo. La celebrazione si è svolta in una sala decorata con fiori e fotografie di famiglia. La loro storia è stata raccontata attraverso le immagini e i ricordi di chi li ha accompagnati lungo il cammino.

Come hanno mantenuto la complicità dopo cinquant'anni di vita insieme?. Chi sono i familiari che hanno partecipato alla celebrazione?. Dove si è svolto il rito che ha dato inizio a tutto?. Quali valori trasmettono oggi alle nuove generazioni della famiglia?.? In Breve Matrimonio celebrato il 5 giugno 1976 nella chiesa di San Piero a Grado. Partecipano le figlie Veronica ed Elena con i generi Francesco e Andrea. Presenza delle nipoti Bianca e Sabrina alla celebrazione del traguardo. Cinquant'anni di unione che coinvolgono tre generazioni della famiglia Ridolfi-Zitiello. Giuseppe Ridolfi e Franca Zitiello festeggiano cinquant’anni di matrimonio questo 5 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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