Il terzo giorno della Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù si concentra sulla speranza. La preghiera invita a rivolgersi con fiducia al Cuore di Gesù, considerato un rifugio per chi si affida a Lui. Viene richiesta un'invocazione per presentare le proprie necessità e rafforzare la fiducia nel suo cuore generoso. La giornata è dedicata a rafforzare il sentimento di speranza tra i fedeli.

Il terzo giorno della Novena ci invita a fare spazio alla speranza: un’invocazione accorata per presentare le nostre necessità al Cuore generosissimo di Gesù, rifugio sicuro di chi confida in Lui. Il 13 giugno 2026 celebreremo la solennità del Sacro Cuore di Gesù: un cuore divino che pulsa d’amore infinito per ciascuno di noi, un rifugio sicuro dove ognuno ha un posto riservato e custodito da ogni male. Accostiamoci a questa preghiera con amore profondo, consapevoli che la devozione al Cuore di Cristo è la via più rapida per conoscerlo intimamente. È il mezzo più efficace per risvegliare la fede anche nei cuori più lontani, spingendoci ad amarlo intensamente, imitarlo fedelmente e affidargli, senza riserve, la nostra vita. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù: preghiera del terzo giorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia - terzo giorno

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù: preghiera primo giorno

Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù: preghiera del secondo giornoNel secondo giorno della Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù, si recita una preghiera dedicata all’infinito oceano di...

Temi più discussi: RMG – La Novena al Sacro Cuore 2026: un cammino di fede tra contemplazione e impegno quotidiano - ANS; Dal 3 al 12 giugno la Novena del Sacro Cuore; Ucraina, una novena del Sacro Cuore per i bambini rapiti, feriti e sfollati dalla guerra; Novena e festa del Sacro Cuore.

Per le tante forme di persecuzione religiose . Noi a Corleone niente novena alla coroncina alla Divina misericordia e niente novena al sacro cuore di Gesù @suha_Alqs_zkria preghiamo per questa nuova forma di Evangelizzazione che sta distruggendo tutto x.com

Dove si può trovare l'akathistos / moleben per Gesù: l'Amante dell'Umanità o il sacro cuore di Gesù? Se sono stati originariamente composti in ucraino o russo, ci sono delle traduzioni disponibili? Quella composta da padre Isidore Dolnitsky è la più popolare? reddit

Ucraina, una novena del Sacro Cuore per i bambini rapiti, feriti e sfollati dalla guerraCi inchiniamo davanti a Te con dolore e speranza. Accetta questa novena, che doniamo ai bambini ucraini rapiti, separati dalle loro famiglie, feriti nella mente e nel corpo. Che il Tuo Cuore diventi ... difesapopolo.it

Lo spazio sportivo accanto alla parrocchia del Sacro Cuore di Celano sarà intitolato a don Claudio Ranieri, l’amato parroco scomparso nel 2023Celano - In occasione della Solennità del Sacro Cuore, che si celebrerà venerdì 12 Giugno 2026, la parrocchia di Celano guidata dall'attuale parroco don Gabriele Guerra vivrà un momento di ... terremarsicane.it