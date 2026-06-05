Nel secondo giorno della Novena al Cuore Immacolato di Maria, si prega concentrandosi su Maria come esempio di purezza, paragonata a un giglio nel deserto. La preghiera invita a riflettere sulla resistenza alle tentazioni e sulla forza interiore necessaria per mantenere la fede. La Novena prosegue con l’obiettivo di rafforzare la devozione e la fiducia nel cuore di Maria.

Il cammino di preghiera prosegue nel secondo giorno della Novena al Cuore Immacolato: contempliamo Maria come giglio intatto nel deserto del mondo, per imparare a resistere alle tentazioni terrene. Scopriamo l’origine della devozione al Cuore Immacolato di Maria e come si è evoluta nel corso dei secoli fino ad arrivare all’attuale celebrazione. Il primo promotore della festa liturgica del Cuore Immacolato di Maria fu San Giovanni Eudes che già verso il 1643 cominciò a celebrarla con i religiosi della sua congregazione. La svolta del culto al Cuore Immacolato di Maria è avvenuto con le apparizioni di Fatima del 1917, dove la Madonna aveva promesso: “alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena di affidamento al Cuore Immacolato di Maria: preghiera del secondo giorno

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Novena Madonna di Pompei Sesto giorno

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