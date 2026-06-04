La novena di affidamento al Cuore Immacolato di Maria è iniziata con una preghiera del primo giorno. Le persone si sono raccolte in preghiera, invocando la Vergine per proteggere l’anima da ogni peccato. La cerimonia segna l’avvio di un percorso di devozione verso la Solennità, dedicato alla purezza e alla protezione spirituale. La preghiera viene recitata collettivamente in chiesa e in molte case.

Inizia il cammino di preghiera verso la Solennità: un’invocazione al Cuore Immacolato della Vergine Maria, paradiso di purezza, per custodire la nostra anima da ogni peccato. Scopriamo l’origine della devozione al Cuore Immacolato di Maria e come si è evoluta nel corso dei secoli fino ad arrivare all’attuale celebrazione. Il primo promotore della festa liturgica del Cuore Immacolato di Maria fu San Giovanni Eudes che già verso il 1643 cominciò a celebrarla con i religiosi della sua congregazione. La svolta del culto al Cuore Immacolato di Maria è avvenuto con le apparizioni di Fatima del 1917, dove la Madonna aveva promesso: “alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena di affidamento al Cuore Immacolato di Maria: preghiera del primo giorno

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Novena alla Madonna del Santo Rosario di Pompei - primo giorno 29/04/2026

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