nordio sulle carceri lavoro per i detenuti via libera al decreto

Il ministero della Giustizia ha approvato un decreto che riguarda il lavoro dei detenuti. Il ministro Nordio ha dichiarato di essere soddisfatto del provvedimento, considerandolo una priorità. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto del decreto o sui tempi di attuazione. La decisione arriva dopo settimane di discussioni sulla gestione e l’organizzazione delle attività lavorative nelle carceri. Nessuna informazione è stata comunicata su eventuali modifiche alle modalità di impiego dei detenuti.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio (nella foto) è contento: "Mi preme parlare di un" provvedimento "che mi sta particolarmente a cuore che riguarda il lavoro dei detenuti. Noi abbiamo uno schema che riguarda la formazione professionale dei detenuti, la promozione del lavoro e l’organizzazione delle lavorazioni". Lo ha detto il ministro della Giustizia al termine del Consiglio dei ministri, illustrando le misure adottate: "Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa nel duplice intendimento di imparare a fare un lavoro durante la detenzione e di trovare un’occupazione stabile e retribuita una volta usciti dall’ambiente carcerario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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