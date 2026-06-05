Non solo Londra da Forlì si vola anche per Cagliari | inaugurato il collegamento estivo

Notizia in breve

Da lunedì scorso, è stato inaugurato il collegamento tra Forlì e Cagliari, operato da Ryanair. La rotta estiva, attiva dal primo giugno, prevede voli regolari tra le due città. La compagnia ha annunciato che i primi voli hanno trasportato decine di passeggeri. La stessa compagnia ha avviato anche il collegamento tra Forlì e Londra Stansted, con voli che continueranno durante tutta la stagione estiva.