Non solo Londra da Forlì si vola anche per Cagliari | inaugurato il collegamento estivo
Da lunedì scorso, è stato inaugurato il collegamento tra Forlì e Cagliari, operato da Ryanair. La rotta estiva, attiva dal primo giugno, prevede voli regolari tra le due città. La compagnia ha annunciato che i primi voli hanno trasportato decine di passeggeri. La stessa compagnia ha avviato anche il collegamento tra Forlì e Londra Stansted, con voli che continueranno durante tutta la stagione estiva.
Non solo Londra. Da lunedì scorso Ryanair ha attivato dal primo giugno il collegamento per Cagliari. “Siamo lieti di aver inaugurato questa settimana i primi voli delle nostre nuove rotte estive 2026 da Forlì verso Cagliari e Londra Stansted, con decine di passeggeri Ryanair a bordo - afferma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Segui gli aggiornamenti su Cagliari.
Notizie e thread social correlati
Mercato Inter, Ausilio vola a Londra: obiettivo Vicario ma non solo. Per il centrocampo…Il dirigente dell'Inter si è recato a Londra per trattare con vari agenti e club, con l’intento di rafforzare la rosa.
Debutta il nuovo collegamento Ryanair per Tirana: si vola tutti i giorni dall'AbruzzoDa oggi è attivo un nuovo volo giornaliero tra l'Abruzzo e Tirana, operato da Ryanair.
Temi più discussi: Forlì-Londra, si parte: Ryanair riattiva lo storico volo dopo 18 anni. Un'opportunità affascinante; Londra, decollo dopo 18 anni. Primo volo da tutto esaurito: E attendiamo qui gli inglesi. Passeggeri ok: Comodissimo; Ryanair operativa sulla Forlì-Londra Stansted con due voli settimanali; Allacciate le cinture: la Romagna torna a volare verso il Big Ben.
Nella giornata di ieri ha debuttato il primo volo di Ryanair da Londra a Forlì. Ad accoglierlo dopo l'atterraggio il tradizionale saluto del water cannon, una cerimonia utilizzata per occasioni di questo genere e non solo. Solitamente siamo abituati a filmarle dall'e facebook
Forlì–Londra riparte dopo 16 anni: volo Ryanair e navetta diretta da RavennaForlì e Londra tornano più vicine. È decollato questa mattina, puntuale, il nuovo collegamento aereo tra l’aeroporto Luigi Ridolfi e Londra Stansted, operato da Ryanair, segnando il ritorno di una r ... ravennawebtv.it
Ryanair operativa sulla Forlì-Londra Stansted con due voli settimanaliRyanair ha inaugurato il suo primo volo sulla rotta Forlì-Londra Stansted: il collegamento verso la capitale londinese mancava dal Luigi Ridolfi ... travelquotidiano.com