Non pagano l' affitto Bufera sulle residenze reali di Eugenia e Beatrice

Un rapporto del National Audit Office ha evidenziato che le residenze di Eugenia e Beatrice non pagano affitto. La pubblicazione ha suscitato polemiche sui privilegi immobiliari dei membri della famiglia reale britannica.

Un nuovo rapporto del National Audit Office (NAO), l'organo britannico che controlla la spesa pubblica, ha fatto montare una polemica, sui privilegi immobiliari concessi ai membri della famiglia reale. Tra i casi che stanno facendo maggiormente discutere figurano quelli delle principesse Beatrice e Eugenia di York, figlie del principe Andrea, che da anni vivono in residenze reali senza sostenere personalmente alcun costo d'affitto. Pur non svolgendo incarichi ufficiali per la Corona, entrambe hanno una carriera professionale autonoma, mariti affermati e proprietà immobiliari di grande valore. Eppure, per quasi vent'anni hanno beneficiato di sistemazioni all'interno di prestigiosi palazzi reali grazie a un accordo finanziato prima dalla regina Elisabetta II e successivamente da re Carlo III. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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