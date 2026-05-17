William e Kate rivelano quanto pagano di affitto per la loro nuova casa di Windsor dopo le polemiche sulle ville degli zii Edward e Andrew

William e Kate hanno reso noto l'importo dell'affitto della loro nuova abitazione a Windsor, dopo aver affrontato polemiche riguardanti le proprietà di altri membri della famiglia reale, tra cui le ville di zii e parenti. La coppia ha comunicato pubblicamente la cifra pagata mensilmente per l’affitto, che si aggiunge alle discussioni sulle modalità di gestione delle proprietà e sui contratti firmati da altri rappresentanti della stessa famiglia. La rivelazione è arrivata in un momento di attenzione mediatica crescente su queste questioni.

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