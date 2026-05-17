William e Kate rivelano quanto pagano di affitto per la loro nuova casa di Windsor dopo le polemiche sulle ville degli zii Edward e Andrew
William e Kate hanno reso noto l'importo dell'affitto della loro nuova abitazione a Windsor, dopo aver affrontato polemiche riguardanti le proprietà di altri membri della famiglia reale, tra cui le ville di zii e parenti. La coppia ha comunicato pubblicamente la cifra pagata mensilmente per l’affitto, che si aggiunge alle discussioni sulle modalità di gestione delle proprietà e sui contratti firmati da altri rappresentanti della stessa famiglia. La rivelazione è arrivata in un momento di attenzione mediatica crescente su queste questioni.
Il Principe e la Principessa del Galles hanno firmato un contratto d'affitto di 20 anni per la dimora georgiana del XVIII secolo nel luglio 2025, che la coppia ha scelto come nuova residenza di famiglia a Windsor dopo aver lasciato la casa precedente. Tuttavia, il costo annuale dell'accordo era rimasto segreto fino a settimana scorsa, quando la decisione di registrare i documenti ufficiali per la proprietà lo ha portato alla luce. Firmato da entrambi i principi William e Kate, il contratto d'affitto della storica proprietà comprende non solo la casa principale, ma anche due dependance per l'uso del personale, spiega il Times. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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