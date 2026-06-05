Maja Chwalinska, partita dalle qualificazioni e dalla posizione 114 del ranking WTA, giocherà la finale di Roland Garros contro Mirra Andreeva. Ha dichiarato di acquistare da sola i completi, senza sponsor. Dopo aver abbandonato il tennis, ora si trova in finale in uno dei più importanti tornei del mondo. La partita si disputerà sabato 6 giugno.

Ha iniziato il Roland Garros dalla posizione numero 114 del ranking Wta e dalle qualificazioni. Domani, sabato 6 giugno, Maja Chwali?ska giocherà la finale dello Slam parigino contro Mirra Andreeva. È una delle storie più belle che arrivano da Parigi e in generale una delle più grandi sorprese nella storia degli Slam. Al Roland Garros non era mai accaduto che una tennista partita dalle qualificazioni arrivasse in finale e in generale in tutti gli Slam c’è un solo precedente: quello di Emma Raducanu agli US Open del 2021, che poi vinse. Nel tabellone principale la 25enne ha eliminato tenniste del calibro di Elise Mertens, Maria Sakkari, Anna Kalinskaya e Diana Shnaider. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho uno sponsor, mi compro da sola i completi”: la favola di Chwali?ska. Aveva lasciato il tennis, ora è in finale al Roland Garros dalle qualificazioni

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