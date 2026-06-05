Nicole Minetti Marco Travaglio annuncia conferme sui festini e una querela alla procura

Marco Travaglio ha annunciato una querela contro la procura di Milano. La motivazione riguarda le affermazioni su Nicole Minetti, con riferimenti a presunti festini. Travaglio ha dichiarato di avere conferme su queste accuse e si riserva di agire legalmente. La procura, al momento, non ha rilasciato commenti ufficiali sulle affermazioni del giornalista.

Sulla grazia a Nicole Minetti il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio annuncia una querela nei confronti della procura di Milano. «La procura generale non può accusarci di falso perché questo è una diffamazione e perché non hanno sentito le persone che abbiamo sentito noi. Quindi o se la rimangiano e ci chiedono scusa o li denunciamo », ha detto ieri durante Otto e Mezzo. E oggi sul suo editoriale in prima pagina dice che i pm avrebbero dovuto «trovare altri testimoni che i nostri cronisti sul campo continuano a incontrare registrando sempre nuove conferme su quei festini che presto il Fatto racconterà e che la Procura generale ha omesso di cercare, esponendo la Presidenza della Repubblica a nuove figuracce involontarie». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grazia Minetti sotto esame tra verifiche e polemiche - 1mattina News 28/04/2026

Notizie e thread social correlati

Nicole Minetti, così Travaglio ricostruisce la “carriera” dell’ex igienista dentale tra Ruby e i festini a casa Berlusconi – VideoUn approfondimento ricostruisce il percorso di Nicole Minetti, ex igienista dentale, collegandola alla vicenda di Ruby Rubacuori e alle feste private...

Grazia a Nicole Minetti, Procura generale dà parere positivo: “False le notizie su festini e droga”La Procura generale ha espresso parere positivo sulla posizione di Nicole Minetti, dichiarando false le notizie su festini e droga.

Temi più discussi: Grazia a Minetti, Travaglio si difende: Hanno chiesto a oste se vino era buono, caso non chiuso. Il Fatto non ha detto il falso; Grazia a Minetti, Travaglio a Otto e mezzo 'esplode': Voglio le scuse; Nicole Minetti, Marco Travaglio annuncia conferme sui festini e una querela alla procura; Da Travaglio a Berlinguer e Ranucci, chi trema per il caso Minetti. I legali: Chiediamo i danni.

È in corso un grosso cortocircuito: Marco #Travaglio (che, evidentemente, teme la causa milionaria per risarcimento danni annunciata da Nicole #Minetti e dal compagno Cipriani) accusa la Procura Generale di Milano di diffamazione e minaccia una causa. x.com

Caso Minetti, i legali di Cipriani pronti a chiedere danni per 250 milioniLa replica del quotidiano: L’unica cosa che la procura generale non può fare è accusare il giornale di falso. È diffamazione. Li denunciamo noi ... repubblica.it

Grazia a Nicole Minetti, lei e Giuseppe Cipriani chiedono i danni: nel mirino Ranucci, Travaglio e BerlinguerDopo la conferma della grazia a Nicole Minetti, lei e Giuseppe Cipriani chiedono il risarcimento danni: nel mirino Ranucci, Travaglio e Berlinguer. virgilio.it