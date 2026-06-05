Nicole Minetti Marco Travaglio annuncia conferme sui festini e una querela alla procura

Da open.online 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Travaglio ha annunciato una querela contro la procura di Milano. La motivazione riguarda le affermazioni su Nicole Minetti, con riferimenti a presunti festini. Travaglio ha dichiarato di avere conferme su queste accuse e si riserva di agire legalmente. La procura, al momento, non ha rilasciato commenti ufficiali sulle affermazioni del giornalista.

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Sulla grazia a Nicole Minetti il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio annuncia una querela nei confronti della procura di Milano. «La procura generale non può accusarci di falso perché questo è una diffamazione e perché non hanno sentito le persone che abbiamo sentito noi. Quindi o se la rimangiano e ci chiedono scusa o li denunciamo », ha detto ieri durante Otto e Mezzo. E oggi sul suo editoriale in prima pagina dice che i pm avrebbero dovuto «trovare altri testimoni che i nostri cronisti sul campo continuano a incontrare registrando sempre nuove conferme su quei festini che presto il Fatto racconterà e che la Procura generale ha omesso di cercare, esponendo la Presidenza della Repubblica a nuove figuracce involontarie». 🔗 Leggi su Open.online

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