Nessun altro può farlo perché non c' era | Simona Ventura rompe il silenzio e incoraggia Belén

Simona Ventura ha rotto il silenzio riguardo a una vicenda personale, commentando di aver deciso di parlare perché mantenere il riserbo sarebbe stato un torto a una persona coinvolta. Ha affermato di aver capito che il silenzio non era la scelta giusta in questa occasione, sottolineando di conoscere bene la storia e di aver deciso di condividere le sue parole. Non sono stati forniti altri dettagli sulla vicenda.

"Ho capito che il silenzio, per una volta, non era la cosa giusta. Questa storia la conosco io. E tenerla per me sarebbe stato un torto a lei". Simona Ventura oggi, venerdì 5 giugno, ha deciso di rompere il silenzio su Belén Rodriguez. "Ho deciso di farlo a modo mio: senza commentare, senza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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CEO husband ignored me for 3y, but gradually fell in love with me and spoiled me!

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