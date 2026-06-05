Nel Pd dei ciaoni ai riformisti c’è un elettorato che potrebbe salutare tutti

Un esponente del Partito Democratico ha annunciato il suo addio al partito, notizia che ha suscitato reazioni positive tra alcuni membri di altri schieramenti. In particolare, i sostenitori di una linea più critica nei confronti del partito hanno espresso soddisfazione per questa separazione. La notizia riguarda una figura politica che ha deciso di lasciare il suo incarico all’interno del partito, senza specificare le motivazioni di tale scelta.

L’ addio di Pina Picierno al Pd è stato salutato persino con gioia dagli schleiniani, che evidentemente non vedevano l’ora di liberarsene. Era già accaduto di recente con Elisabetta Gualmini e con Marianna Madia. Festeggiamenti sui social e nelle chat di partito; insomma viva e vibrante soddisfazione per essersi tolti un peso. Come se Picierno stesse bloccando il dibattito pubblico del Pd, ne impedisse lo svolgimento. Come se l’ immagine del centrosinistra fosse stata fin qui appesantita dalla vicepresidente del Parlamento europeo. L’intervento di Pina Picierno all’Assemblea Nazionale del Pd, 14 dicembre 2025 (Ansa). Il renzismo di Schlein.... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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