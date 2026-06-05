Negoziati Ucraina-Russia | perché Zelensky chiede la tregua e cosa ha risposto Putin
Il presidente ucraino ha inviato una lettera al suo omologo russo, chiedendo un incontro diretto tra i due leader. La proposta prevede di tenere il vertice in un paese neutrale, evitando di incontrarsi né a Kiev né a Mosca. La richiesta arriva nel contesto di negoziati tra le due nazioni, senza ulteriori dettagli sulle risposte ufficiali di Putin.
Kiev, 5 giugno 2026 – Volodymyr Zelensky scrive a Vladimir Putin e gli chiede un incontro diretto. Non a Kiev, non a Mosca, ma in un Paese neutrale. Svizzera, Turchia, forse un Paese arabo. Un luogo terzo, lontano dalle capitali dei due Paesi in guerra, dove provare ad aprire un negoziato sulla fine del conflitto. La proposta ucraina è sempre la stessa: cessate il fuoco durante i colloqui, scambio di prigionieri, ritorno dei civili e dei bambini portati in Russia. Ma il messaggio politico è chiaro: Kiev vuole costringere Mosca a dire se intende davvero trattare o se la disponibilità al dialogo resta solo una formula diplomatica. La risposta del Cremlino: “Venga a Mosca”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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