Negoziati Ucraina-Russia | perché Zelensky chiede la tregua e cosa ha risposto Putin

Kiev, 5 giugno 2026 – Volodymyr Zelensky scrive a Vladimir Putin e gli chiede un incontro diretto. Non a Kiev, non a Mosca, ma in un Paese neutrale. Svizzera, Turchia, forse un Paese arabo. Un luogo terzo, lontano dalle capitali dei due Paesi in guerra, dove provare ad aprire un negoziato sulla fine del conflitto. La proposta ucraina è sempre la stessa: cessate il fuoco durante i colloqui, scambio di prigionieri, ritorno dei civili e dei bambini portati in Russia. Ma il messaggio politico è chiaro: Kiev vuole costringere Mosca a dire se intende davvero trattare o se la disponibilità al dialogo resta solo una formula diplomatica. La risposta del Cremlino: “Venga a Mosca”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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