L’evento NeAcademy e DataFest 2026 si è concluso con oltre 400 partecipanti. Le iniziative si sono svolte nell’Aula Magna, focalizzandosi su infrastrutture digitali, telecomunicazioni, cloud e intelligenza artificiale. Durante le giornate sono stati presentati progetti e approfondimenti relativi a queste tematiche, coinvolgendo professionisti e esperti del settore. La partecipazione ha superato le aspettative, attestando l’interesse verso i temi trattati.

Si è concluso con una partecipazione che ha superato le 400 presenze complessive l’appuntamento con, le iniziative dedicate al mondo delle infrastrutture digitali, delle telecomunicazioni, del cloud e dell’intelligenza artificiale ospitate presso l’Aula Magna della. 🔗 Leggi su Today.it

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