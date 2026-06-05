Il 27 aprile, durante una telefonata, le è stato comunicato di avere un tumore all’ottavo mese di gravidanza. La donna ha ricevuto la diagnosi in un momento già delicato, con la gravidanza in corso. La notizia ha portato a un cambiamento improvviso nelle sue condizioni di salute e nella gestione della gravidanza stessa. La telefonata ha segnato un punto di svolta nella sua vita, portando a nuove valutazioni mediche e decisioni.

Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che le ha cambiato la vita. Natalia Paragoni, influencer ed ex volto di Uomini e Donne, ha rivelato attraverso un post pubblicato su Instagram di aver ricevuto la diagnosi di un linfoma di Hodgkin durante l’ottavo mese di gravidanza della seconda figlia, Beatrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni) Nel messaggio condiviso con i follower, accompagnato da un’immagine scattata in ospedale, Paragoni ha spiegato il motivo del suo silenzio nelle ultime settimane: “Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Natalia Paragoni: “27 aprile, la telefonata che mi ha diagnosticato un tumore all’ottavo mese”

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Natalia Paragoni ha un tumore: «La diagnosi quando ero all'ottavo mese, dopo il parto la chemio»

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