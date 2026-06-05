Una neonata di nome Ludovica è nata presso l'ospedale Santa Rosa. La famiglia Mei ha ringraziato il personale medico per l’assistenza durante il parto. I medici coinvolti sono stati indicati come fondamentali nel coordinare le procedure e garantire la sicurezza di madre e figlia. La famiglia ha espresso gratitudine per il supporto emotivo ricevuto durante l’evento.

Chi sono i medici che hanno reso speciale questo parto?. Come hanno gestito l'emotività della famiglia durante la nascita?. Quali professionisti del Santa Rosa sono stati citati dai genitori?. Perché questa testimonianza cambia la percezione del servizio pubblico locale?.? In Breve Nascita di Ludovica avvenuta il 29 maggio 2026. Dottor Patrizio Raggi ha seguito l'intera gravidanza della coppia. L'ostetrica Angela ha fornito sostegno e gentilezza durante il parto. Il reparto di ostetricia del Santa Rosa di Viterbo garantisce assistenza territoriale. Un ringraziamento alla nascita di Ludovica: il reparto di ostetricia dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo viene celebrato dalla famiglia Mei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nascita di Ludovica: la famiglia Mei ringrazia il Santa Rosa

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