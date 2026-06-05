musica e rievocazione storica performance e mostre

Al castello di Cigognola, nel Pavese, domani si svolge il festival “Cigognola live performance 2026”. La giornata include esibizioni di danza, musica dal vivo e rievocazioni storiche. Sono previste anche mostre legate alle tradizioni locali e alle arti performative. L’evento si svolge all’interno delle mura storiche del castello, con performance che coinvolgono artisti e gruppi di rievocazione.

Danza, musica e tradizioni in questo weekend. Al castello di Cigognola (Pv), domani il ’ Cigognola live performance 2026 ’. Alle 19.30 al belvedere la presentazione dell’opera Two and a Half Hearts dell’artista Petrit Halilaj, alle 20.15 in piazza Castello il concerto del quintetto barocco Capriccio Armonico, formato da musicisti del Teatro alla Scala per finire alle 21 con le performance ’acrobatico-esistenzialiste’ di Yoann Bourgeois Art Company. A Pavia domani palazzo della Curia vescovile in piazza Duomo aprirà eccezionalmente le sue porte dalle 10 alle 12 con la possibilità di ammirare da vicino un’opera straordinaria e avvolta dal mistero: la celebre pala d’altare attribuita al Giampietrino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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