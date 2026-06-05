MUBI | i film e le serie in arrivo a giugno 2026

A giugno 2026, MUBI aggiungerà nuovi film e serie alla piattaforma. La lista completa dei titoli in arrivo è stata annunciata ufficialmente. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici. La comunicazione riguarda esclusivamente le date di uscita previste per il prossimo mese. La piattaforma continuerà ad aggiornare il catalogo con nuovi titoli durante il periodo. Nessun altro dettaglio sui contenuti o sui numeri di uscita è stato diffuso.

MUBI ha comunicato la lista di tutti i film e le serie che arriveranno sulla piattaforma di streaming nel mese di giugno 2026. Ecco la lista completa, che vi ricordiamo, potrebbe subire cambiamenti. Nuovi arrivi sul catalogo MUBI a giugno 2026. 1 giugno: Freak Orlando. To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar. Great Freedom.. 3 giugno: The Box. 4 giugno: Columbus. 5 giugno: Tatsumi. 8 giugno: Tabu. 10 giugno: Victoria. Liberté.. 12 giugno: Tommaso. 15 giugno: Some Like It Hot. Irma la Douce.. 17 giugno: Kes. 18 giugno: Revanche. 19 giugno: Ticket of No Return. Dorian Gray in the Mirror of the Yellow Press. God is Shy.. 22 giugno: The Little Sister. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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