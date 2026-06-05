Mozziconi a terra parte la camminata ecologica | volontari al lavoro per ripulire il centro
Volontari sono scesi in strada per raccogliere mozziconi di sigaretta abbandonati su marciapiedi, aiuole, piazze e fermate degli autobus. La camminata ecologica è iniziata questa mattina, con l’obiettivo di pulire gli spazi pubblici dai rifiuti più diffusi. Durante l’intervento, sono stati raccolti numerosi mozziconi, che rappresentano una delle tipologie di rifiuti più presenti nelle aree urbane. Nessun incidente o problema segnalato durante l’attività.
Dai marciapiedi alle aiuole, passando per piazze e fermate degli autobus. I mozziconi di sigaretta continuano a essere tra i rifiuti più presenti negli spazi pubblici urbani. Sabato mattina i volontari di Plastic Free Trentino torneranno in azione con una camminata ecologica nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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