Mozziconi a terra parte la camminata ecologica | volontari al lavoro per ripulire il centro

Notizia in breve

Volontari sono scesi in strada per raccogliere mozziconi di sigaretta abbandonati su marciapiedi, aiuole, piazze e fermate degli autobus. La camminata ecologica è iniziata questa mattina, con l’obiettivo di pulire gli spazi pubblici dai rifiuti più diffusi. Durante l’intervento, sono stati raccolti numerosi mozziconi, che rappresentano una delle tipologie di rifiuti più presenti nelle aree urbane. Nessun incidente o problema segnalato durante l’attività.